3 درجات تحت الصفر.. تعديل الدراسة في عدة مناطق بالسعودية بسبب موجة برد

وكالات

تستعد مناطق الشمال السعودي لمواجهة موجة برد سيبيرية، تعتبر الأقوى هذا الموسم نتيجة مرتفع جوي سيبيري سطحي، فيما عدلت إدارات تعليمية مواعيد الدراسة بسبب تغيرات الطقس في المملكة.

وستصل درجات الحرارة إلى ثلاث درجات تحت الصفر في مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية، جراء موجة البرد القوية التي تتعرض لها المملكة، وفقا لروسيا اليوم.

وينصح الخبراء السكان بارتداء الملابس الدافئة وتجنب التعرض للبرد، خصوصا في الليل، مع ضرورة متابعة نشرات الطقس المحلية للتحديثات.

وفي ذات السياق، أعلنت إدارات تعليمية عدة، تعديل مواعيد الدوام المدرسي بدءا من صباح اليوم الأحد، استجابة للموجة الباردة التي تضرب بعض المناطق في المملكة.

حيث قررت محافظة القريات، شمال المملكة، تأخير بداية الحصة الأولى إلى الساعة 9:00 صباحا حتى الثلاثاء، بينما وجهت "تعليم تبوك" بتأجيل بداية اليوم الدراسي إلى 9:00 صباحا في مدارس مدينة تبوك وضواحيها، طوال الأسبوع بدءا من الأحد.

وأعلنت "تعليم حائل" تعليق الاصطفاف الصباحي على أن تبدأ الحصة الأولى 7:45 صباحا للبنات و8:00 صباحا للبنين حتى إشعار آخر.

فيما قررت "تعليم الحدود الشمالية" تأخير بداية الدوام إلى 9:00 صباحا ليومي الأحد والاثنين فقط.

واعتمد المدير العام لإدارة تعليم الجوف تعديل التوقيت الزمني الشتوي لمدارس الإدارة، بدءا من اليوم الأحد، عند الاصطفاف الصباحي الساعة 8:15 صباحا في حين تكون بداية الحصة الأولى الساعة 8:30 صباحا.

بينما قررت إدارة تعليم حفر الباطن تعليق الاصطفاف الصباحي خلال هذا الأسبوع وبدء اليوم الدراسي بالحصة الأولى الساعة 7:30 صباحا.

وتأتي التعديلات التعليمية هذه بالتزامن مع توقعات المركز الوطني للأرصاد بتأثير كتلة هوائية شديدة البرودة على مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.

كما يمتد تأثيرها يوم الاثنين والثلاثاء إلى مناطق القصيم والرياض والشرقية، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 5-2 درجة.

وأوضحت إدارات التعليم أن الإجراءات تهدف إلى حماية الطلاب والكوادر التعليمية من الأجواء الباردة.