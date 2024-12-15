39 قتيلا في هجوم لمتطرفين غربي النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، مقتل 39 قرويا إثر هجوم مزدوج شنه مسلحون في منطقة تيرا الحدودية غرب النيجر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن مأساتين فظيعتين وقعتا في منطقتي ليبيري وكوكورو قرب الحدود مع بوركينا فاسو، مضيفة أن مجرمين حوصروا بسبب العمليات المتواصلة لقوات الدفاع والأمن هاجموا بجبن مدنيين عزل، بحسب روسيا اليوم.

وأوضح البيان أن 18 شخصا قتلوا في كوكورو، و21 آخرون في ليبيري، مضيفة أنه ثمة الكثير من النساء والأطفال بين ضحايا هذه الأعمال الهمجية.

وأفاد البيان بأن الهجومين وقعا في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي.

وشهدت منطقة تيرا هجمات دامية في الأيام الأخيرة، حيث قتل 21 مدنيا في هجوم على قافلة نقل بضائع الأسبوع الماضي.

كما ذكرت منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الغربية أن هجوما إرهابيا على محلة شاتومان في منطقة تيرا، أوقع 90 قتيلا على الأقل في صفوف الجيش.

غير أن المجلس العسكري في النيجر نفى مساء الأربعاء حصول هذا الهجوم، متحدثا عن "ادعاءات لا أساس لها من الصحة" و"حملة تضليل".