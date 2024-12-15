نجيب ميقاتي: اللاجئين السوريين يشكلون ثلث سكان لبنان وآن الأوان العودة لبلادهم

وكالات

دعا نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، السوريين الذين لجأوا إلى بلاده للعودة إلى ديارهم.

وقال ميقاتي، إن تبعات الحرب السورية جعلت من لبنان حاضنا لأكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد سكانه، لافتا إلى أن اللاجئين السوريين يشكلون ما نسبته ثلث سكان لبنان، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع أن هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين يمثل ضغطا كبيرا على موارد الدولة ويفاقم المشاكل الاقتصادية الحالية ويخلق منافسة شرسة على الوظائف والخدمات.

وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان من المجتمع الدولي، لا سيما أوروبا، أن يساعد في عودة السوريين عبر الانخراط في جهود التعافي التي تبذل في المناطق الآمنة في سوريا.

يذكر أن عدد سكان لبنان يبلغ وفق السلطات 5 ملايين و8 آلاف، وتستضيف البلاد نحو مليوني سوري، أكثر من 800 ألفا منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، والرقم هو الأكبر عالميا نسبة لعدد السكان.

مفوضية اللاجئين في لبنان أكدت بدورها حق اللاجئين السوريين بالعودة إلى وطنهم في الوقت الذي يختارونه، مشددة على ضرورة أن تكون العودة "طوعية وآمنة".