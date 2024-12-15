الولايات المتحدة: ندعم حكومة مستقبلية في سوريا يختارها السوريون كافة

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن واشنطن تدعم حكومة مستقبلية في سوريا يتم اختيارها من كافة السوريين.

وأضاف بلينكن في منشور على حسابه في منصة "إكس"، متحدثا عن اجتماع العقبة في الأردن والذي ضمّ وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا: "تحدثنا عن انتقال سياسي شامل بقيادة سورية"، مضيفا أن بلاده تدعم حكومة مستقبلية تمثل جميع السوريين، بحسب سكاي نيوز.

كان المسؤول الأمريكي قد صرّح السبت، أن كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول عربية اتفقوا على أن الحكومة الجديدة في سوريا يجب عليها احترام حقوق الأقليات.

وجاء تصريح بلينكن في أعقاب محادثات في الأردن واتصالات مباشرة مع قوات المعارضة التي أطاحت بالرئيس السوري بشار الأسد.

وأكد بلينكن، أن المسؤولين الأمريكيين أجروا "اتصالا مباشرا" مع هيئة تحرير الشام وحثوها وجماعات معارضة أخرى على المساعدة في تحديد مكان الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي اعتقل في سوريا في عام 2012.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة شاركت أيضا رؤيتها بشأن المرحلة الانتقالية في سوريا مع الجهات الفاعلة في ذلك البلد.