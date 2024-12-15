13 شهيدا جراء استهدافات إسرائيلية لمناطق في قطاع غزة

وكالات

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عدة مناطق في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينييا، وفقا لما ذكرته الغد.

ووصلت إصابات عديدة إلى مستشفى المعمداني جراء استهداف منزل سكني مقابل مدرسة الحرية في حي الزيتون بقطاع غزة.

وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع مما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من عملياتها في الضفة الغربية بعد مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني قرب حاجز النفق بجنوب القدس المحتلة.

ودعا المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى تكثيف العمليات ضد جنود الاحتلال والمستوطنين دعما لغزة.