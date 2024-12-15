بعد رصد طائرات مسيرة.. أمريكا تؤكد عدم وجود أي دليل على تهديد السلامة العامة

وكالات

قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إن السلطات لم تعثر بعد على أي أدلة تشير إلى أن الطائرات المسيرة المجهولة التي تم رصدها بالقرب من عدة مدن تشكل خطرا على السلامة العامة.

وأوضح: "نحن نتفهم مخاوف الناس، ولهذا السبب نخصص موارد كبيرة لدعم ولاية نيوجيرسي وشركائنا في إنفاذ القانون الفيدرالي والمحلي أثناء قيامهم بالتحقيق بنشاط في التقارير الخاصة بهذا الشأن".

وأضاف: أن مسؤولين من وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات أخرى، إلى جانب شرطة نيوجيرسي، يواصلون التحقيق لتحديد ما إذا كانت الأجسام التي تم رصدها هي بالفعل طائرات بدون طيار أم أنها ذات طبيعة مختلفة.

وأكد أنه في الوقت الحالي، ليس لدينا أي دليل يشير إلى وجود تهديد للسلامة العامة، وفقا لروسيا اليوم.

وتم رصد طائرات مسيرة غامضة في الأيام الأخيرة، فوق نيوجيرسي ومواقع أخرى على الساحل الشرقي وحتى مدينة نيويورك، مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى إجراء تحقيقات وإثارة قلق السلطات.

في حين قلل بعض المسؤولين من شأن التهديد، دعا آخرون إلى فرض لوائح أكثر صرامة على المسيرات وحتى اقترحوا إسقاطها.

وقال حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية فيل ميرفي، إن المسيرات التي تم رصدها لا تشكل تهديدا للسلامة العامة، لكن العديد من المشرعين في الولايات طالبوا مع ذلك بقواعد أكثر صرامة.

ونفى البنتاجون في وقت سابق، أن تكون أي دولة أجنبية وراء المسيرات الغامضة التي حلقت بالقرب من المواقع العسكرية الأمريكية الحساسة في نيوجيرسي.