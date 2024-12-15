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إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية

01:26 ص الأحد 15 ديسمبر 2024

طائرة مسيرة أوكرانية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية مساء السبت، بحسب روسيا اليوم.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم بين الساعة 21:30 و22:30 بتوقيت موسكو يوم 14 ديسمبر، إحباط محاولة نظام كييف لارتكاب هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة على مواقع على أراضي روسيا الاتحادية.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة كورسك، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، بالإضافة إلى مسيرة أخرى فوق مياه البحر الأسود.

وكان حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوجوماز، قد أعلن في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن إسقاط طائرة مسيرة واحدة في أجواء مقاطعته، مؤكدا إصابة أحد السكان بجروح.

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