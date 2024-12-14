لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مقتل شخص في إطلاق نار بقاعدة عسكرية أمريكية بجورجيا

11:07 م السبت 14 ديسمبر 2024

الشرطة الأمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أغلقت قاعدة عسكرية أمريكية في ولاية جورجيا اليوم السبت، عقب حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل شخص واحد في حادث وصفته السلطات بأنه "حادث فردي".

وأعلنت السلطات القبض على المهاجم ووضعه في الحجز، موضحة أن الوضع حاليا طبيعي، بعد أقل من ساعة من إغلاق القاعدة، حسبما ذكر مركز العمليات في القاعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت السلطات بأن إطلاق النار وقع في منطقة سكنية داخل القاعدة، التي تقع خارج أوجوستا في ولاية جورجيا، مشيرة إلى أنه لن يتم الكشف عن هوية الضحية حتى يتم إبلاغ العائلة.

وذكرت القاعدة العسكرية في بيان: "إن قاعدة فورت أيزنهاور العسكرية تدعم عائلة الضحية، وستكون المساعدة متاحة لأي شخص تأثر بهذه المأساة".

وكان من المقرر أن تستضيف القاعدة فعاليات مباراة كرة القدم، ولكن تم إلغاؤها بسبب الإغلاق.

ولم تنشر السلطات أي تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث.

وتهبط الطائرات التي تواجه مشاكل أحيانا في الشوارع والطرق السريعة.

الشرطة الأمريكية مقتل شخص ولاية جورجيا قاعدة عسكرية أمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بلينكن: أمريكا كانت على اتصال مباشر مع هيئة تحرير الشام السورية
الأهلي ضد باتشوكا.. ماذا يحدث في الملعب 974؟ (تغطية خاصة صور وفيديو)