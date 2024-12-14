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رئيس أركان جيش الاحتلال: لا نتدخل فيما يحدث في سوريا

09:42 م السبت 14 ديسمبر 2024

هرتسي هاليفي

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وكالات

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، أن بلاده "لا تتدخل" فيما يحدث في سوريا.

وادعى هاليفي، في كلمة من هضبة الجولان: "نحن لا نتدخل فيما يحدث في سوريا، نحن هنا لمنع تموضع عناصر إرهابية في المنطقة".

وأضاف: "نحن هنا منذ حوالي أسبوع، والسبب الرئيسي هو أمن الدولة. نحن هنا لحماية الحدود في هضبة الجولان، شمال هضبة الجولان، وجبل الشيخ".

وأوضح: "نحن لا نتدخل فيما يحدث في سوريا، وليست لدينا أية نية لإدارة شؤون سوريا. لكننا نتدخل بشكل قاطع ومباشر فيما يتعلق بأمن مواطني إسرائيل هنا في البلدات الواقعة خلفنا في هضبة الجولان. نقوم بذلك باحترافية، وبطريقة صحيحة، وبحزم".

هرتسي هاليفي سوريا الاحتلال الإسرائيلي
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