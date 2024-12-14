إعلام عبري: مستشار ترامب لشئون الأسرى يزور إسرائيل هذا الأسبوع

وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يزور مستشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب لشؤون الأسرى والمفقودين، آدم بوهلر، إسرائيل هذا الأسبوع.

ووفقا للصحيفة التي لم تذكر التفاصيل، فإن الزيارة خاصة للمستشار، وهو يهودي أمريكي، لكن من المتوقع أن يعقد لقاءات أيضا بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وسبق أن هدد ترامب حماس بأنه يجب عليها إطلاق سراح الأسرى قبل توليه منصبه، وإلا "فسيكون هناك جحيم في الشرق الأوسط".

كما وجه بوهلر تهديدا لحماس وقال قبل نحو أسبوع: "على الذين يحتجزون الاسرى أن يفكروا مليا فيما قد يحدث لهم".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة مساء اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مؤخرا مكانا يتواجد به عدد من الأسرى الإسرائيليين، متسببا بمقتلهم.

وقال أبو عبيدة عبر قناته على "تليجرام": "قام جيش الاحتلال مؤخرا بقصف مكان يتواجد فيه بعض أسرى العدو، وكرر القصف للتأكد من مقتلهم".

وشدد الناطق باسم "القسام"على أن "لدينا معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم".

وأشار إلى أن "مجاهدينا قاموا بمحاولات لانتشال أسرى العدو، ونجحوا في انتشال أحدهم ومصيره غير معروف".

وأكد أنه "نحمل مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وجيشه المسؤولية الكاملة عن هذا الحدث وعن حياة أسراهم".