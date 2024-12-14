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مدير مطار دمشق يعلن استئناف العمل الأربعاء المقبل

08:59 م السبت 14 ديسمبر 2024

مطار-دمشق-الدولي

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وكالات

حددت إدارة مطار دمشق الدولي الموعد المحتمل لإعادة تشغيله، بعد توقفه نتيجة للعمليات العسكرية التي سبقت سقوط نظام الأسد.

وأفادت حكومية بأن مدير المطار، أنيس فلوح، توقع عودة العمل يوم الأربعاء القادم الموافق 18 ديسمبر، في حال استمرت الإجراءات من دون عراقيل.

وفي تصريح سابق، لفت فلوح إلى أن المطار سيبدأ بتنفيذ رحلات داخلية أو رحلات تجريبية للتأكد من جاهزية العمليات قبل استئناف الرحلات الدولية.

وينتظر السوريون في الخارج عودة المطار للعمل لتسهيل عودتهم إلى بلادهم، خاصةً أولئك الذين اضطروا إلى البقاء في دول الجوار بسبب صعوبة الوصول إلى سوريا خلال السنوات الماضية، وخوفاً من التعرض للاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السابق.

في ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، 8 ديسمبر 2024، كتب السوريون فصلاً جديداً في تاريخهم بإعلان سقوط النظام السوري وهروب رئيسه بشار الأسد.

وجاءت هذه التطورات ضمن عملية أطلقتها المعارضة تحت اسم "ردع العدوان".

مطار دمشق الدولي سقوط نظام الأسد أنيس فلوح سوريا
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