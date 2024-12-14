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مقتل عناصر من هيئة تحرير الشام السورية في كمين باللاذقية

07:38 م السبت 14 ديسمبر 2024

هيئة تحرير الشام

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وكالات

أفادت مصادر سورية، مساء السبت، بمقتل 15 عنصرا من هيئة تحرير الشام بكمين نفذه مسلحون في قرية المزيرعة بريف اللاذقية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها بعد سقوط بشار الأسد، مشيرا إلى أنها خلفت أيضا عددا من الجرحى.

وبدأت هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها، هجوما واسعا في 27 نوفمبر انطلاقا من شمال سوريا، مكنها من دخول دمشق فجر الأحد وإعلان إسقاط بشار الأسد بعد 13 عاما من نزاع دام في البلاد.

وكلّفت الهيئة الثلاثاء محمد البشير، الذي كان يرأس "حكومة الإنقاذ" في إدلب، تولّي رئاسة حكومة انتقالية.

ووعد البشير بأن تكون سوريا "دولة قانون" وضمان "حقوق كل الناس وكل الطوائف"، في ظل مخاوف أعرب عنها المجتمع الدولي

هيئة تحرير الشام سوريا
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