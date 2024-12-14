بعد ساعات من سقوط الأسد.. لماذا سيطرت إسرائيل على أعلى قمة جبلية في سوريا؟

القاهرة- مصراوي

حاولت إسرائيل الحصول على مكاسب عدة بعد سقوط بشار الأسد، فبدأت باستهداف الأصول العسكرية السورية بزعم منع وقوعها في أيدي المتمردين. حيث نفذت إسرائيل حوالي 500 غارة، دمرت خلالها البحرية السورية وأخرجت 90% من صواريخ الدفاع الجوي من الخدمة.

لكن من بين أهم مكاسب إسرائيل، استيلاؤها على قمة جبل الشيخ، أعلى نقطة في سوريا، رغم تأكيد المسؤولين الإسرائيليين أن الاحتلال مؤقت.

وقال إفرايم إنبار، مدير معهد القدس للاستراتيجية والأمن (JISS): "هذا الموقع هو الأعلى في المنطقة، ويوفر رؤية استراتيجية شاملة على لبنان وسوريا وإسرائيل". وأضاف: "إنه ذو أهمية استراتيجية قصوى. لا يمكن تعويض الجبال"، حسبما نقلت عنه سي إن إن.

تقع قمة جبل الشيخ في سوريا، داخل منطقة عازلة كانت تفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية لمدة خمسين عامًا، حتى نهاية الأسبوع الماضي، عندما سيطرت القوات الإسرائيلية عليها. وحتى يوم الأحد، كانت القمة منطقة منزوعة السلاح تخضع لدوريات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تدير أعلى مركز دائم لها في العالم.

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، يوم الجمعة تعليمات للجيش للاستعداد لظروف الشتاء القاسية في المنطقة. وقال في بيان: "بسبب التطورات في سوريا، من الضروري جدًا من الناحية الأمنية الحفاظ على سيطرتنا على قمة جبل الشيخ".

وفقًا لجماعة "صوت العاصمة" السورية الناشطة، تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ما بعد القمة حتى منطقة البقاسم، التي تبعد حوالي 25 كيلومترًا (15.5 ميلًا) عن العاصمة السورية دمشق. ومع ذلك، لم تتمكن CNN من تأكيد هذا الادعاء بشكل مستقل، ونفى متحدث عسكري إسرائيلي هذا الأسبوع أن تكون القوات "تتقدم نحو" دمشق.

يُذكر أن إسرائيل سيطرت على جبل الشيخ خلال حرب عام 1967 واحتلته منذ ذلك الحين. حاولت سوريا استعادة المنطقة خلال هجوم مفاجئ عام 1973 لكنها فشلت، وأعلنت إسرائيل ضم المنطقة عام 1981، وهو إجراء اعتبره القانون الدولي غير قانوني. إلا أن الولايات المتحدة اعترفت بمطالبة إسرائيل بمرتفعات الجولان خلال إدارة ترامب.

وعلى الرغم من احتفاظ إسرائيل منذ عقود ببعض المنحدرات السفلى لجبل الشيخ، وحتى إدارتها منتجعًا للتزلج هناك، ظلت القمة نفسها تحت السيطرة السورية حتى الآن.

وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو، نُشر بعد أيام من قصف إسرائيل لمئات الأهداف السورية واستيلائها على المنطقة العازلة المنزوعة السلاح: "ليس لدينا نية للتدخل في الشؤون الداخلية السورية، لكننا بالتأكيد عازمون على القيام بكل ما هو ضروري لحماية أمننا".

تشكل قمة جبل حرمون (جبل الشيخ) رصيدًا استراتيجيًا هائلًا تحت السيطرة الإسرائيلية. يبلغ ارتفاع القمة 9232 قدمًا (2814 مترًا)، مما يجعلها أعلى نقطة في كل من سوريا وإسرائيل، وثاني أعلى قمة في المنطقة بعد واحدة في لبنان.

أوضح إفرايم إنبار، مدير معهد القدس للاستراتيجية والأمن (JISS)، أهمية الجبل بقوله: "يعتقد البعض أنه في عصر الصواريخ لم تعد الأرض ذات أهمية، لكن هذا ببساطة غير صحيح".

في ورقة أكاديمية نُشرت عام 2011، استعرض إنبار المزايا العديدة التي يوفرها جبل حرمون. كتب قائلاً: "يتيح الجبل استخدام المراقبة الإلكترونية بعمق داخل الأراضي السورية، مما يمنح إسرائيل قدرة إنذار مبكر في حال وقوع هجوم وشيك".

وأكد أن البدائل التكنولوجية المتقدمة، مثل المراقبة المحمولة جوًا، لا تضاهي الجبل من حيث الفعالية. وأوضح: "على عكس المعدات المثبتة على الجبال، لا تستطيع الأنظمة المحمولة جوًا حمل معدات ثقيلة كهوائيات كبيرة، كما أنها عرضة للإسقاط بواسطة صواريخ مضادة للطائرات".

تبعد الذروة ما يزيد قليلاً عن 35 كيلومترًا (حوالي 22 ميلاً) عن دمشق، مما يعني أن السيطرة على سفوحها السورية - التي تقع أيضًا في أيدي جيش الدفاع الإسرائيلي - تضع العاصمة السورية في مرمى المدفعية.

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "يده ممدودة" للحكومة الجديدة في سوريا، لكنه في عالم ما بعد 7 أكتوبر، أوضح هو وغيره من المسؤولين البارزين في الأمن القومي أنهم لن يتركوا أي مجال للمخاطرة.

وقال العميد المتقاعد إسرائيل زيف، في تعليقه على العمليات الإسرائيلية في سوريا: "في الغالب، هذا مصدر راحة لنا. لقد تعلمنا ما حدث في بلدان أخرى عندما تسيطر منظمة ما على معدات عسكرية".

في هجوم إسرائيلي ليلي على مدينة اللاذقية الساحلية، دُمرت سفن البحرية السورية. وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بالعملية، واصفًا إياها بـ"النجاح الكبير".

رغم ذلك، أصر نتنياهو على أن الاحتلال مؤقت. وقال: "إسرائيل لن تسمح للجماعات الجهادية بملء هذا الفراغ وتهديد المجتمعات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان بهجمات مشابهة لما حدث في 7 أكتوبر". وأضاف أن معايير الانسحاب تعتمد على وجود قوة سورية "ملتزمة باتفاقية 1974 ويمكن ضمان الأمن على حدودنا".

ومع ذلك، ليس من الواضح متى يمكن تحقيق ذلك.