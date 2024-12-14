بلينكن: أمريكا كانت على اتصال مباشر مع هيئة تحرير الشام السورية

القاهرة- مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة كانت على اتصال مباشر مع تنظيم هيئة تحرير الشام الإسلامي الذي قاد الثورة في سوريا.

ووفقا لما نشره موقع أكسيوس الأمريكي، فإن هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها الولايات المتحدة أنها تحافظ على اتصال مباشر مع التنظيم الإسلامي.

ووفقا لأكسيوس، فإن بلينكن أشار خلال مشاركته في اجتماع العقبة بشأن سوريا، إلى أن المحادثات مع هيئة تحرير الشام تناولت جهود تحديد مكان الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، والتأكيد على المبادئ الأمريكية للاعتراف بحكومة سورية جديدة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنهم خلال اجتماع العقبة اتفقوا على مبادئ مشتركة بشأن سوريا، مُشيرا إلى أن بلاده ستدعم السوريين في بناء مُستقبلهم، مشيرا إلى أنهم توصلوا لبيان مشترك مع الدول العربية وتركيا بشأن سوريا.

وأشار، إلى أنهم سيساعدوا الشعب السوري في صياغة مستقبل يلبي طموحاته، مشددا على أنهم رأوا مؤشرات إيجابية من سوريا، مُطالبا السوريين باختيار الوحدة الوطنية بدلا من التمييز والطائفية والتأكد من تمثيل جميع السوريين بلا تمييز بالعملية السياسية.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن لا يجب أن تتحول سوريا لقاعدة للإرهاب، مشيرا إلى أنهم اتفقوا خلال اجتماع العقبة على عملية سياسية يقودها السوريون لتشكيل حكومة شاملة.