حلم نتنياهو الكبير.. المقاومة تنشر فيديو جديد عن الأسرى الإسرائيليين في غزة

القاهرة- مصراوي

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، فيديو جديد يتعلق بالأسرى الإسرائيليين لدى حماس بعنوان "حلم نتنياهو الكبير أن يموتوا جميعا".

كتائب الشهيد عز الدين القسام



حلم نتنياهو الكبير أن يموتوا جميعاً

החלום הגדול של נתניהו שכולם ימותו

Netanyahu's biggest dream is for them to all die#الوقت_ينفد#הזמן_אוזל#Time_Is_Running_Out pic.twitter.com/d4Ggh0i4NZ