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بقصف إسرائيلي متعمد.. أبو عبيدة يعلن مقتل بعض الأسرى لدى حماس

05:53 م السبت 14 ديسمبر 2024

أبو عبيدة

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وكالات

أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة مساء اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مؤخرا مكانا يتواجد به عدد من الأسرى الإسرائيليين، متسببا بمقتلهم.

وقال أبو عبيدة عبر قناته على "تليجرام": "قام جيش الاحتلال مؤخرا بقصف مكان يتواجد فيه بعض أسرى العدو، وكرر القصف للتأكد من مقتلهم".

وشدد الناطق باسم "القسام"على أن "لدينا معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم".

وأشار إلى أن "مجاهدينا قاموا بمحاولات لانتشال أسرى العدو، ونجحوا في انتشال أحدهم ومصيره غير معروف".

وأكد أنه "نحمل مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وجيشه المسؤولية الكاملة عن هذا الحدث وعن حياة أسراهم".

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