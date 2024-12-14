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البرازيل: اعتقال عضو سابق بحكومة بولسونارو على خلفية مؤامرة انقلاب مزعومة

03:53 م السبت 14 ديسمبر 2024

جايير بولسونارو

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ساو باولو- (أ ب)

اعتقلت الشرطة الاتحادية البرازيلية اليوم السبت، الجنرال والتر براجا بيتو، وهو عضو سابق في حكومة الرئيس جايير بولسونارو وزميله في الانتخابات الرئاسية 2022، فيما يتعلق بتحقيقات بشأن مؤامرة انقلاب مزعومة، حسب مصدر مقرب من العملية.

وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول له بالحديث بشكل علني.

وتم اتهام براجا نيتو، بشكل رسمي، في نوفمبر، إلى جانب بولسونارو و35 آخرين بالتخطيط لانقلاب لإبقاء بولسونارو في منصبه، بعد فشله في إعادة انتخابه في عام 2022.

ولم يوجه ممثلو الادعاء بعد اتهامات رسمية ضد براجا نيتو. وقالت الشرطة الفيدرالية في بيان إن الاعتقال الذي تم اليوم السبت بسبب مزاعم بعرقلة جمع الأدلة.

جايير بولسونارو مؤامرة انقلاب الشرطة الاتحادية البرازيلية
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