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تركيا: هدفنا الاستراتيجي في سوريا هو القضاء على الفصائل الكردية

03:52 م السبت 14 ديسمبر 2024

تركيا

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أنقرة- (أ ب)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن القضاء على الفصائل المسلحة الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة هو "الهدف الاستراتيجي" لبلاده، داعيًا أعضاء الفصائل إلى مغادرة سوريا أو إلقاء السلاح.

وفي مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية، دعا فيدان أيضا حكام سوريا الجدد – الفصائل المسلحة التي اجتاحت دمشق والمدعومة من أنقرة– إلى عدم الاعتراف بهم، المعروفة باسم "وحدات حماية الشعب".

وقال فيدان "يجب على أعضاء وحدات حماية الشعب غير السوريين مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن... يجب على مستوى القيادة بوحدات حماية الشعب بأكمله مغادرة البلاد أيضا... بعد ذلك، يجب على من يبقوا أن يلقوا أسلحتهم ويواصلوا حياتهم".

وأضاف فيدان أنه مع تقدم المعارضة السورية المسلحة نحو دمشق والإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، طلبت تركيا في المحادثات التي كانت تجري في قطر في ذلك الوقت من إيران وروسيا عدم التدخل عسكريا".

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم السبت أن فيدان حذر مساء أمس الجمعة من أن الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا "يجب أن تحل نفسها أو سيتم حلها".

وكان فيدان يشير في ذلك إلى الفصائل الكردية، وحدات حماية الشعب، التي تسيطر على أجزاء واسعة من شمال شرق سوريا، على طول الحدود التركية وتعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.




تركيا نقرة لفصائل الكردية
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