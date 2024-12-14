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إسرائيل تشن عشرات الغارات الجوية على سوريا

03:25 م السبت 14 ديسمبر 2024

طائرة حربية اسرائيلية

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بيروت- (أ ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنساني اليوم السبت بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت 40 غارة جوية الليلة الماضية على مواقع عسكرية سورية في ريف دمشق.

وأضاف المرصد-مقره لندن- أن الجيش الإسرائيلي دمر العديد من الأهداف بما في ذلك مركز للأبحاث في شمال دمشق، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقصفت 28 غارة جوية منطقة القلمون بشرق سوريا، على بعد نحو 90 كيلومترا شمال العاصمة دمشق.

واستهدفت الغارات قمة جبل قاسيون في دمشق ومطار خلخلة في ريف السويداء ومختبرات الدفاع والأبحاث في مصياف بريف حماة الغربي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، إن غارات إسرائيلية استهدفت في وقت سابق يوم الجمعة، ستة مواقع عسكرية في ريف دمشق والسويداء.

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