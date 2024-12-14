انطلاق اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا في الأردن

عمان- (د ب أ)

انطلق اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا اليوم السبت، في مدينة العقبة الأردنية.

ووفق ما نشرته قناة (المملكة) الأردنية على موقعها الإلكتروني اليوم، تضم لجنة الاتصال المملكة الأردنية، والمملكة العربية السعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية.

وطبقا للقناة، حضر الاجتماعات وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر.

وستعقد اللجنة بعد ذلك اجتماعاً مع وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وممثلين عن بقية أعضاء اللجنة المصغرة حول سوريا، المملكة المتحدة وألمانيا، إضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي حول سوريا.

وستبحث الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.

وكانت جامعة الدول العربية، أعربت عن تطلعها إلى التوصل لموقف عربي موحد داعم لسوريا في هذه المرحلة الصعبة، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.

