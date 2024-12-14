أوكرانيا: مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في قصف روسي

كييف- (د ب أ)

ذكر أولكساندر بروكودين، حاكم مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا ، على تطبيق تيليجرام اليوم السبت أن قصفا روسيا أودى بحياة شخصين على الأقل، كما أصيب ستة آخرون.

وأضاف بروكودين أن ثلاثة مجمعات سكنية ومنزلين والعديد من السيارات تضررت في الهجوم.

وتقع خطوط المواجهة في المنطقة على طول نهر دنيبرو الذي يصب في البحر الأسود.

ومع حلول الطقس البارد، شنت موسكو هجمات متكررة على البنية التحتية للكهرباء والتدفئة لجعل الحياة بائسة للمواطنين الأوكرانيين.

وبحسب مراقبين عسكريين، فقدت كييف أيضا أراض لصالح روسيا، في نقاط متعددة، على طول خط المواجهة، الذي يبلغ طوله حوالي ألف كيلومتر.





