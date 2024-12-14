لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بـ3 لغات.. كتائب القسام تنشر مقطع فيديو بعنوان "قريبا.. الوقت ينفد"

01:11 م السبت 14 ديسمبر 2024

كتائب القسام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

نشر الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كتائب القسام، اليوم السبت، مقطع فيديو جديد بعنوان "الوقت ينفد".

وفي تفاصيل الفيديو، والذي نشرته القسام على منصتها بتليجرام، تضمنت عبارة الوقت ينفد بـ 3 لغات هي العربية والعبرية والإنجليزية.

وظهرت في خلفية الفيديو ساعة رملية في إشارة إلى أن الوقت يمضي وينفد على الأسرى المحتجزين لديها.

وتحتفظ كتائب القسام بأسرى من دولة الاحتلال، بهدف مبادلتهم بأسرى في سجون الأخيرة، ضمن صفقة سياسية.

حركة حماس كتائب القسام الاحتلال الاسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيسة وزراء إيطاليا تمنح الجنسية لرئيس الأرجنتين في روما

إعلان

إعلان

مباراة الأهلي وباتشوكا.. 3 قنوات ناقلة وأسماء المعلقين والتشكيل المتوقع
أول تحرك من النيابة في حادث مقهى وكالة الليمون بالإسكندرية - صور
الدولار يسجل أعلى مستوى مقابل الجنيه في أسبوع .. فما الأسباب؟