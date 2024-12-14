بـ3 لغات.. كتائب القسام تنشر مقطع فيديو بعنوان "قريبا.. الوقت ينفد"

القاهرة- مصراوي

نشر الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كتائب القسام، اليوم السبت، مقطع فيديو جديد بعنوان "الوقت ينفد".

وفي تفاصيل الفيديو، والذي نشرته القسام على منصتها بتليجرام، تضمنت عبارة الوقت ينفد بـ 3 لغات هي العربية والعبرية والإنجليزية.

وظهرت في خلفية الفيديو ساعة رملية في إشارة إلى أن الوقت يمضي وينفد على الأسرى المحتجزين لديها.

وتحتفظ كتائب القسام بأسرى من دولة الاحتلال، بهدف مبادلتهم بأسرى في سجون الأخيرة، ضمن صفقة سياسية.