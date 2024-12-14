وزير الخارجية اللبناني: نشدد الإجراءات الأمنية في معبر المصنع الحدودي مع سوريا

وكالات

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، تشديد الإجراءات الأمنية في معبر المصنع الحدودي مع سوريا.

وعن دخول 50 ألف سوري إلى لبنان في الفترة الأخيرة، قال وزير الخارجية اللبناني، اليوم السبت، إن هذا الرقم مبالغ فيه وغير صحيح.

ولفت مولوي، إلى أن نحو 8400 سوري ممن يحملون تصاريح إقامة دخلوا إلى لبنان في الفترة الأخيرة، موضحًا أن أعداد كبيرة من السوريين غادرت لبنان إلى سوريا عبر البر.

وأكد أن كل من يدخل من الحدود السورية إلى لبنان بصورة غير شرعية، يتم إعادته مرة أخرى.