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رئيس كوريا الجنوبية بعد التصويت بعزله يقول إنه" لن يستسلم أبدا"ويدعو إلى الاستقرار

12:27 م السبت 14 ديسمبر 2024

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

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سول- (أ ب)

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في أعقاب تصويت البرلمان بالموافقة على مقترح لعزله، اليوم السبت، إنه "لن يستسلم أبدا"، ودعا إلى الاستقرار.

وفي بيان أصدره مكتب الرئيس، حيث يون مسؤولي الحكومة على الحفاظ على الاستقرار في أداء واجباتهم خلال ما وصفه بالتوقف "المؤقت" لرئاسته.

وقال يون: "أضع في قلبي كل الانتقادات والتشجيع والدعم الموجه لي، وسأبذل قصارى جهدي من أجل البلاد حتى آخر لحظة“.

وصوت نواب البرلمان في كوريا الجنوبية، اليوم، بالموافقة على مقترح عزل الرئيس يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية، التي استمرت ساعات قليلة، ثم ألغيت، في وقت سابق الشهر الجاري.

وأقرت الجمعية الوطنية اقتراح العزل بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 صوتا.

ومن المقرر أن يتم تعليق صلاحيات يون ومهامه الرئاسية بعد تسليم نسخ من وثيقة العزل إليه، وإلى المحكمة الدستورية.

وأمام المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من الرئاسة، أم ستعيد له صلاحياته.

وحال عزل الرئيس، يتعين إجراء انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد خلال 60 يوما.


يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية سول
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