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المعارضة الكورية الجنوبية تشيد بموافقة البرلمان على عزل الرئيس يون

12:08 م السبت 14 ديسمبر 2024

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

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سول- (د ب أ)

أشادت المعارضة الرئيسية اليوم السبت بتمرير اقتراح عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في البرلمان، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
واعتبرت المعارضة تمرير الاقتراح "انتصارا للشعب والديمقراطية"،

كان نواب البرلمان في كوريا الجنوبية، قد صوتوا اليوم السبت، بالموافقة على عزل الرئيس يون سوك يول، من منصبه، بسبب إعلانه الأحكام العرفية، التي استمرت ساعات قليلة، ثم ألغيت، في وقت سابق الشهر الجاري. وأقرت الجمعية الوطنية اقتراح العزل بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 صوتا.


يون سوك يول سول الرئيس الكوري الجنوبي
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