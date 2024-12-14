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وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الأردن

11:54 ص السبت 14 ديسمبر 2024

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى

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وكالات

توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم السبت إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم، أن زيارة عبد العاطي جاءت للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا لبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

بالإضافة إلى سبل دعم عملية سياسية شاملة بملكية وطنية سورية تلبي طموحات الشعب السوري، وتحفظ استقرار سوريا وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الخارجية سوريا
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