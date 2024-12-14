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شرطة التموين تضبط 17 طن دقيق أبيض بلدي مدعم خلال 24 ساعة

11:49 ص السبت 14 ديسمبر 2024

ضبط دقيق مدعم

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط حوالي 17 طنًا من الدقيق الأبيض البلدي المدعم خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأسعار تزيد على السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

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