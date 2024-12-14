"الخوذ البيضاء" تطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي السورية المحتلة

دمشق- (د ب أ)

طالب الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، اليوم السبت، بـ "انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي السورية المحتلة".

وقال الدفاع المدني ، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم، إنه "في الوقت الذي يتوق فيه السوريون إلى السلام والأمان وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه اللحظات التاريخية منذ نحو 14 عاماً، تشن إسرائيل هجمات تضرب حلمهم في بناء دولة حرة آمنة مستقرة، وتتوغل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وفي سلسلة من المواقع المجاورة لها في محافظتي القنيطرة وريف دمشق".

وأضاف "إن ما تقوم به إسرائيل من غارات جوية تستهدف البنية التحتية وتروّع المدنيين واحتلال قواتها لأرض سورية، يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وتعدياً على سيادة سوريا وحق شعبها في العيش بأمن وسلام".

ومضى قائلا :"وإذ تدين مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) هذه الهجمات والاعتداءات على الأراضي السورية، فإنها تطالب أيضاً بوقفها وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي السورية المحتلة".

وحذر "من غياب موقف دولي حازم تجاه هذه الهجمات والاعتداءات غير المبررة على الأراضي السورية والتي تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة ومنع عودة الاستقرار في سوريا".

وحث الدفاع المدني السوري مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ ما يلزم لضمان الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي تهدد سلام المنطقة وتعمّق جراحها ، داعيا "أصدقاء الشعب السوري إلى الوقوف بجانب السوريين أمام هذا التصعيد، والعمل على إيجاد آلية فاعلة تضمن حماية الشعب السوري ومساعدته لإعادة الاستقرار والإعمار".

بدوره ، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "الضربات الإسرائيلية دمرت معهدا علميا ومعملا لسكب المعادن في البحوث العلمية في برزة بريف دمشق".

وقال المرصد ، الذي يوثق الأحداث في سوريا: "استهدف الطيران الإسرائيلي مطار الناصرية العسكري 17 كيلومترا شرق مدينة النبك في ريف دمشق الشمالي"، مشيرا إلى أن الطيران الإسرائيلي دمر مستودعات صواريخ سكود البالستية وراجمات حديثة قرب القسطل في منطقة القلمون في ريف دمشق.