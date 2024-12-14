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موسكو: الدفاع الجوي الروسي يدمر 37 مُسيرة فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل

10:40 ص السبت 14 ديسمبر 2024

الدفاع الجوي الروسي

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موسكو- (د ب أ)

اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية، ودمرت 37 طائرة مُسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف على أراضي الاتحاد الروسي، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 37 طائرة أوكرانية مسيرة".

وأشار البيان إلى أن "منظومات الدفاع الجوي دمرت واعترضت 12 مسيرة فوق كل من أراضي مقاطعة كورسك وإقليم كراسنودار، و17 مسيرة فوق بريانسك، و5 فوق أوريول، وواحدة فوق بحر آزوف".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بحسب الوكالة.

منظومات الدفاع الجوي الروسية طائرة مُسيرة ُسيرة أوكرانية وزارة الدفاع الروسية
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