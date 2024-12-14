السلطات الروسية تحجب تطبيق "فايبر"

موسكو- (د ب أ)

ذكرت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية "روسكومنادسور" في وقت متأخر من يوم الجمعة إن السلطات الروسية حجبت تطبيق "فايبر" للتراسل بسبب انتهاكات قانونية مزعومة من قبل المشغل.

وأوضحت الهيئة التنظيمية إن خدمة الرسائل، المملوكة لشركة "راكوتين" اليابانية متعددة الجنسيات، استخدمت لأغراض "إرهابية ومتطرفة وبيع المخدرات ونشر معلومات مضللة".

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية أن المدعين العامين حققوا مع فايبر بشأن نشر "معلومات لزعزعة استقرار النظام السياسي والاجتماعي في روسيا".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من "فايبر".

وطُلب من مشغلي منصات الاتصالات في روسيا منذ عام 2018 تخزين بيانات المستخدم الخاصة مثل المكالمات الهاتفية والرسائل والصور ومقاطع الفيديو وإتاحتها لأجهزة الاستخبارات عند الطلب.

ومنذ بداية الحرب ضد أوكرانيا، شددت السلطات الروسية الرقابة في البلاد.

وتعرض تطبيق "فايبر" للتراسل نفسه للغرامة العام الماضي بتهمة تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية لعدم حذف المعلومات المتعلقة بالحرب كما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.