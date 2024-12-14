المعارضة الصومالية تطالب بالشفافية بشأن الاتفاق الموقع مع إثيوبيا في أنقرة

مقديشو- (د ب أ)

دعا النائب عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، القيادي في المعارضة الصومالية إلى الشفافية بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بتركيا.

وقال ورسمي: “الاتفاق الذي تم توقيعه مع إثيوبيا في أنقرة غير واضح”. “لقد تصافح رئيس الوزراء آبي أحمد والرئيس حسن شيخ، لكن لا ينبغي تضليل الرأي العام الصومالي. كان الرئيس قد تعهد سابقا بعدم التعامل مع إثيوبيا حتى تتراجع عن اتفاقها المثير للجدل مع أرض الصومال"،بحسب موقع الصومال الجديد الإخباري.

وتم التوصل إلى إعلان مشترك بعد أن التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد كلا على حدة.

وجاء في الإعلان أن الجانبين اتفقا على أن المحادثات، التي ستبدأ بحلول فبراير2025 وتختتم في غضون أربعة أشهر، ستحترم وحدة أراضي الصومال مع إتاحة وصول إثيوبيا إلى البحر

كانت إثيوبيا قد أبرمت اتفاقا يسمح لها بالوصول إلى البحر مع منطقة أرض الصومال الانفصالية في مطلع العام الحالي، تتضمن الاعتراف باستقلالها مقابل السماح لها بالوصول إلى ميناء على خليج عدن. لكن ذلك أثار أزمة بينها وبين الحكومة الصومالية التي اعتبرت ما جرى انتهاكا لسيادتها.