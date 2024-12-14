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مشاهد لبقايا صاروخ بمنطقة ركن الدين في دمشق

10:03 ص السبت 14 ديسمبر 2024

بقايا صاروخ - ارشيفية

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وكالات

وثق شهود عيان مشاهد قالوا إنها تظهر بقايا صاروخ إسرائيلي في منطقة ركن الدين بالعاصمة السورية دمشق.

وتظهر المشاهد أضرارا خلّفها سقوط شظايا الصاروخ في المنطقة.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق غارات على دمشق ومحيطها ليل الجمعة.

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