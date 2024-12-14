مشاهد لبقايا صاروخ بمنطقة ركن الدين في دمشق

وكالات

وثق شهود عيان مشاهد قالوا إنها تظهر بقايا صاروخ إسرائيلي في منطقة ركن الدين بالعاصمة السورية دمشق.

وتظهر المشاهد أضرارا خلّفها سقوط شظايا الصاروخ في المنطقة.

اضرار مادية جراء سقوط شظايا صـواريخ على حي "ركن الدين"



في العاصمة السورية دمشق جراء الغـ.ـارات الإسرائيلية الأخيرة pic.twitter.com/b4Lqk53I63 — خـ🦅ـآلـِدآلــﮩنـآئي ے`♡ (@kd12_o) December 14, 2024

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق غارات على دمشق ومحيطها ليل الجمعة.