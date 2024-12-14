مشاهد لبقايا صاروخ بمنطقة ركن الدين في دمشق
10:03 ص السبت 14 ديسمبر 2024
وكالات
وثق شهود عيان مشاهد قالوا إنها تظهر بقايا صاروخ إسرائيلي في منطقة ركن الدين بالعاصمة السورية دمشق.
وتظهر المشاهد أضرارا خلّفها سقوط شظايا الصاروخ في المنطقة.
اضرار مادية جراء سقوط شظايا صـواريخ على حي "ركن الدين"— خـ🦅ـآلـِدآلــﮩنـآئي ے`♡ (@kd12_o) December 14, 2024
في العاصمة السورية دمشق جراء الغـ.ـارات الإسرائيلية الأخيرة pic.twitter.com/b4Lqk53I63
وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق غارات على دمشق ومحيطها ليل الجمعة.
فيديو قد يعجبك: