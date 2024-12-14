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سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال قرب جنين

09:55 ص السبت 14 ديسمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

قالت كتيبة جنين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية تمكنوا من "إمطار تجهيزات العدو في محيط حاجز سالم العسكري بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة".

وكانت مصادر قالت للجزيرة إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز سالم العسكري قرب جنين شمالي الضفة الغربية.

سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي اشتباكات مسلحة الاحتلال الإسرائيلي
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