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مقاومون يستهدفون آلية إسرائيلية بمخيم بلاطة (فيديو)

09:42 ص السبت 14 ديسمبر 2024

الضفة الغربية

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وكالات

قالت كتيبة نابلس في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها استهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة معدة مسبقا، ونجحوا في إعطابها بمخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية.

وبثت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد قالت إنها تظهر لحظة انفجار العبوة، ومقطعا آخر يظهر سحب الآلية المعطوبة من مخيم بلاطة.

الضفة الغربية القدس إسرائيل مخيم بلاطة
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