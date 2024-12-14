مقاومون يستهدفون آلية إسرائيلية بمخيم بلاطة (فيديو)
09:42 ص السبت 14 ديسمبر 2024
وكالات
قالت كتيبة نابلس في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها استهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة معدة مسبقا، ونجحوا في إعطابها بمخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية.
وبثت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد قالت إنها تظهر لحظة انفجار العبوة، ومقطعا آخر يظهر سحب الآلية المعطوبة من مخيم بلاطة.
⬅️ شاهد..— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 14, 2024
لحظة انفجار عبوة بقوات الاحتلال خلال اقتحامهم مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس pic.twitter.com/MgOtK7qk4n
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