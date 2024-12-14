لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تشيلي

03:19 ص السبت 14 ديسمبر 2024

زلزال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر تشيلي، دون أن ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

وذكرت التقارير الأولية أن الهزة الأرضية شعر بها سكان عدة مناطق في البلاد، وسط حالة من القلق بين المواطنين. ولم تصدر السلطات المحلية أو الدولية أي تحذيرات بشأن تسونامي حتى اللحظة.

تجدر الإشارة إلى أن تشيلي تُعد من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في العالم، حيث تقع ضمن "حزام النار" الذي يشهد نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا مستمرًا.

زلزال زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تشيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سوليفان: صفقة غزة قريبة وواشنطن مصممة على منع السلاح النووي الإيراني

إعلان

إعلان

أمطار ورياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس السبت بدرجات الحرارة
إسرائيل تشن غارات على محيط دمشق وأنباء عن انفجار قوي