زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تشيلي



وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر تشيلي، دون أن ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

وذكرت التقارير الأولية أن الهزة الأرضية شعر بها سكان عدة مناطق في البلاد، وسط حالة من القلق بين المواطنين. ولم تصدر السلطات المحلية أو الدولية أي تحذيرات بشأن تسونامي حتى اللحظة.

تجدر الإشارة إلى أن تشيلي تُعد من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في العالم، حيث تقع ضمن "حزام النار" الذي يشهد نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا مستمرًا.