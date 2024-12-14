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جيش الاحتلال ينسف مبانٍ سكنية في بيت لاهيا شمال غزة

01:36 ص السبت 14 ديسمبر 2024

قصف إسرائيلي- أرشيفية

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير عدد من المباني السكنية في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

وشهدت المنطقة قصفًا مكثفًا أدى إلى تدمير المنازل وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية، فيما لم يتم الإعلان عن أعداد الضحايا حتى اللحظة. يأتي هذا التصعيد في إطار الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد القطاع، وسط استنكار دولي متزايد لتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وتشهد غزة منذ أيام تصعيدًا خطيرًا، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المناطق السكنية، ما أدى إلى نزوح مئات العائلات الفلسطينية.

جيش الاحتلال ينسف مبانٍ سكنية بيت لاهيا شمال غزة
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