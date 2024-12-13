ترامب يعلن نيته إلغاء التوقيت الصيفي في أمريكا

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الجمعة، إنه والجمهوريين سيسعون إلى إلغاء التوقيت الصيفي بشكل دائم عندما يتولى منصبه.

وكتب ترامب في منشور على Truth Social: "سيبذل الحزب الجمهوري قصارى جهده للقضاء على التوقيت الصيفي، الذي يضم دائرة انتخابية صغيرة ولكنها قوية، لكن لا ينبغي! التوقيت الصيفي غير مريح ومكلف للغاية لأمتنا".

كما طرح اثنان من كبار مستشاري ترامب، وهما إيلون ماسك ورائد الأعمال فيفيك راماسوامي، الذي اختاره الرئيس المنتخب لقيادة إدارة جديدة للكفاءة الحكومية، فكرة إلغاء التغييرات الزمنية.

يتوافق موقف ترامب الأصغر مع مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ في عام 2022، كان من شأنه أن يجعل التوقيت الصيفي دائمًا بداية من العام التالي.

لم ترد حملة ترامب على الفور على أسئلة من شبكة إن بي سي نيوز، توضح ما إذا كان ترامب يسعى إلى إلغاء التوقيت الصيفي أو جعله دائمًا.

بدأ التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة في عام 1918، لتوفير الطاقة خلال الحرب العالمية الأولى، لكن أجزاء معينة من البلاد تجنبت هذه الممارسة. لا تشارك هاواي وبعض أجزاء أريزونا في التوقيت الصيفي.