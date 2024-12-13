محطات الطاقة النووية الأوكرانية تخفض إنتاجها وسط هجوم روسي على شبكة الكهرباء

(د ب أ)

اضطرت أوكرانيا اليوم الجمعة إلى خفض إنتاج محطاتها للطاقة النووية بعد هجوم روسي واسع النطاق على شبكة الطاقة الخاصة بها.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منصة "إكس" أن خمسة من بين تسعة مفاعلات نووية عاملة في أوكرانيا تأثرت بشكل غير مباشر.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجمات الليلية، بإطلاق أكثر من 90 صاروخاً وما يقرب من 200 طائرة مسيرة قتالية، بأنها "واحدة من أكبر الهجمات على شبكتنا الكهربائية".

وقد حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، مراراً من أن الهجمات تزيد بشكل غير مباشر من خطر وقوع حوادث نووية.