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تركيا تعلن إعادة فتح سفارتها في دمشق غدًا

10:53 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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وكالات

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق ستستأنف عملها وتفتح أبوابها مجددًا غدًا السبت.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعهد أنه سيتم تنظيف سوريا من الإرهابيين وسيكون هذا رد بلاده على من كان يسأل لماذا تركيا موجودة في سوريا.

وقال الرئيس التركي "أدينا واجب الأخوة عبر احتضان أشقائنا السوريين ولم نفعل ذلك بتذمر بل عن وعي بأننا أنصار للمهاجرين".

وأوضح أن السجون تحت الأرض بدمشق أبلغ رد على من كانوا يشككون بالثورة في سوريا، ويمجدون عهد بشار الأسد.

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي تركيا تعيد فتح سفارتها في دمشق تركيا تنظيف سوريا من الإرهابيين
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