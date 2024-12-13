إسرائيل تشن غارات على محيط دمشق وأنباء عن انفجار قوي

وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية بأن إسرائيل شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق في محيط العاصمة السورية دمشق.

وأشارت التقارير إلى وقوع انفجار قوي ناتج عن إحدى الغارات، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو الخسائر.

كان المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، قال إن دول مجموعة السبع اتفقت على أهمية احترام سلامة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها.

وأضاف أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أبلغ قادة المجموعة بضرورة الترحيب بسقوط نظام بشار الأسد، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة توخي الحذر بشأن التداعيات التي قد تلي هذه المرحلة.