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واشنطن بوست: روسيا تفكك مروحيات وأنظمة دفاع جوي في سوريا

09:02 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

أنظمة دفاع جوي في سوريا أرشيفية

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واشنطن بوست: روسيا تفكك مروحيات وأنظمة دفاع جوي في سوريا

وكالات

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، أن روسيا بدأت تفكيك مروحياتها ومنظومات الدفاع الجوي "إس-400" في سوريا، استعدادًا لنقلها.

وأضافت الصحيفة أن موسكو تعمل بشكل مكثف على تفكيك معداتها العسكرية في البلاد، دون تقديم تفاصيل إضافية حول وجهة هذه المعدات أو أسباب التحركات.

كانت وكالة "تاس" الروسية نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن روسيا تتفاوض مع سلطات سوريا الجديدة للاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في طرطوس وحميميم.

أنظمة دفاع جوي في سوريا روسيا تفكك مروحيات في سوريا روسيا تفكك معداتها العسكرية في سوريا
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