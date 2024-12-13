جوتيريش: من الضروري دعم الترتيبات الانتقالية في سوريا

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه من الضروري دعم الترتيبات الانتقالية الموثوقة والمنظمة والشاملة في سوريا.

كان مئات الآلاف من السوريين خرجوا في عموم المدن والساحات اليوم احتفالاً بسقوط النظام السوري في جمعة أُطلق عليها "جمعة النصر ".

وشهدت العاصمة دمشق أكبر حشد جماهيري امتد من ساحة المسكية أمام الجامع الأموي الشهير في دمشق لمسافة تزيد على أربعة كيلومترات عقب انتهاء صلاة الجمعة.

كما وصل إلى الساحة مئات الاف من عموم مناطق العاصمة دمشق وريفها وغص أوتوستراد المزة على رحابته بآلاف السيارات التي قدمت من مناطق أرياف دمشق الغربية والجنوبية ومناطق محافظة القنيطرة.

وقال أحمد صلاح وهو من حي القدم جنوب العاصمة دمشق وهو في العقد الخامس من عمره ويعمل موظفا في مؤسسة حكومية " لأول مرة أشارك في مسيرة أو احتفال وطن، كنا نساق الى تلك المسيرات التي يدفعنا إليها النظام منذ كنت طفلا في المدرسة حتى عملي الوظيفي الذي يمتد لأكثر من 30 عاماً ".

وأضاف صلاح لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) "الجميع يشارك بالاحتفال الذي أقيم اليوم في دمشق بقناعة تامة ويهتفون لبناء سوريا الجديدة".