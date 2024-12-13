لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

جوتيريش: من الضروري دعم الترتيبات الانتقالية في سوريا

08:14 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

أنطونيو غوتيريش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه من الضروري دعم الترتيبات الانتقالية الموثوقة والمنظمة والشاملة في سوريا.

كان مئات الآلاف من السوريين خرجوا في عموم المدن والساحات اليوم احتفالاً بسقوط النظام السوري في جمعة أُطلق عليها "جمعة النصر ".

وشهدت العاصمة دمشق أكبر حشد جماهيري امتد من ساحة المسكية أمام الجامع الأموي الشهير في دمشق لمسافة تزيد على أربعة كيلومترات عقب انتهاء صلاة الجمعة.

كما وصل إلى الساحة مئات الاف من عموم مناطق العاصمة دمشق وريفها وغص أوتوستراد المزة على رحابته بآلاف السيارات التي قدمت من مناطق أرياف دمشق الغربية والجنوبية ومناطق محافظة القنيطرة.

وقال أحمد صلاح وهو من حي القدم جنوب العاصمة دمشق وهو في العقد الخامس من عمره ويعمل موظفا في مؤسسة حكومية " لأول مرة أشارك في مسيرة أو احتفال وطن، كنا نساق الى تلك المسيرات التي يدفعنا إليها النظام منذ كنت طفلا في المدرسة حتى عملي الوظيفي الذي يمتد لأكثر من 30 عاماً ".

وأضاف صلاح لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) "الجميع يشارك بالاحتفال الذي أقيم اليوم في دمشق بقناعة تامة ويهتفون لبناء سوريا الجديدة".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعم الترتيبات الانتقالية في سوريا سقوط النظام السوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مجموعة السبع تؤكد احترام سيادة سوريا وتحذر من تداعيات ما بعد الأسد

إعلان

إعلان

أمطار ورياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس السبت بدرجات الحرارة
أول إجراء من النيابة فى واقعة الطالبة "صباح" ضحية التنمر بالقليوبية