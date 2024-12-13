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الكرملين: القصف المكثف كان ردا على استخدام كييف للأسلحة الغربية

08:08 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

الكرملين

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(د ب أ)

أعلن الكرملين اليوم الجمعة أن الغارات الجوية الروسية المكثفة على أوكرانيا خلال الليل كانت هي رد من جانبه على استخدام كييف للأسلحة التي حصلت عليها من الدول الغربية.

وأفادت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية بأن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أشار إلى الضربة الأوكرانية على مطار عسكري روسي في تاجانروج أمس الأول الأربعاء كمبرر.

وكتبت وزارة الدفاع في موسكو على تليجرام تقول إن الرد الروسي تمثل في شن هجوم ضخم على البنية التحتية للوقود والطاقة في أوكرانيا.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القصف الليلي بأنه "أحد أكبر الهجمات على شبكة الكهرباء لدينا" منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

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