الأمم المتحدة: عودة آلاف السوريين إلى وطنهم منذ سقوط الأسد



جنيف- (د ب أ)

أظهرت البيانات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة، أن السوريين في المنفى لم يعودوا بأرقام كبيرة بعد إلى وطنهم.

وعبر نحو ثلاثة آلاف سوري الحدود التركية منذ مطلع الأسبوع الماضي إلى داخل بلادهم، إثر سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما قاله ممثل مفوضية شؤون اللاجئين جونزالو فارجاس يوسا عبر رابط فيديو إلى جنيف من دمشق.

وأضاف فارجاس أن ألفين عادوا إلى سوريا من لبنان.

وقال فارجاس إن الكثير من السوريين في المنفى يرجئون عودتهم، مشيرا إلى أنه لم يتم استعادة القانون والنظام لم يعود بعد في البلاد.

وأضاف أن العائدين لا يريدون فحسب انتقالا سياسيا سلميا ومصالحة بعد سنوات من الحرب الأهلية، ولكن أيضا مساعدة دولية لبلادهم لتقف على قدميها مجددا.

ووفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعيش نحو 8 ,4 مليون سوري في المنفى، في دول مجاورة، وفي دول شمال أفريقيا.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويليام سبندلر في جنيف "يجب أن يسمح لهم أن يقرروا متى يريدون العودة، في الوقت المناسب لهم، بدون ضغوط".