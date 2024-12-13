الإليزيه: ماكرون اختار رئيس الوزراء الجديد



وكالات



نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، عن الإليزيه، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختار فرنسوا بايرو رئيسًا للوزراء".



وأمس الخميس، أعلن مكتب الرئيس الفرنسي أنه سيعين رئيس وزراء جديدًا صباح الجمعة، مع تصاعد الضغوط لشغل المنصب بعد أسبوع من الإطاحة بالحكومة من قِبل مجلس النواب.



و فرانسوا بايرو هو وزير العدل السابق، ورئيس "حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية" المنتمي إلى يمين الوسط، جاء خلفًا لميشيل بارنييه الذي قدم استقالة حكومته قبل أسبوع بعد حجب الثقة عنه والإطاحة به من قِبل النواب.