جالانت: السيطرة على الضفة الغربية ضرورة أمنية لإسرائيل



وكالات



قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، إن "السيطرة على الضفة الغربية المحتلة ضرورة أمنية واستراتيجية لوجود إسرائيل".



وأضاف: "دعم المستوطنات ومنع البناء غير القانوني ضروري للحفاظ على أمن وسيادة إسرائيل".



وفي وقتٍ سابق، قال موقع "موندويس" الأمريكي، إن "وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش واثق من أنهم سيضمون الضفة الغربية عام 2025"، وتنبع ثقته من عدة عوامل منها: سنوات من التمهيد لهذه العملية، وحكومة يمينية متطرفة داعمة ومناخ دولي موات، لا سيما مع إعادة انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، وسجله الحافل بتأييد التوسع الاستيطاني.



وتشير أرقام "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية"، إلى أن الضفة المحتلة شهدت منذ بداية العام الجاري مصادرة السلطات الإسرائيلية لنحو 42 ألف دونم من الأراضي لأسباب مختلفة، كإعلانها أراضي دولة تابعة لإسرائيل أو وضع اليد عليها أو تعديل حدود المحميات الطبيعية.