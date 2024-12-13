حماس تدين نقل باراجواي سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إننا "ندين بأشد العبارات قيام رئيس باراجواي سانتياجو بينيا، بإعادة نقل سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني المجرم إلى القدس المحتلة".

وأضافت الحركة، خلال تصريح صحفي اليوم الجمعة: "ونعدّ هذه الخطوة تعديًا على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، وعاصمته الأبدية، وانتهاكًا يُخالِف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة باعتبار القدس أرضًا فلسطينية محتلة".

وتابعت: "ندعو حكومة باراجواي للتراجع عن هذا القرار، والانحياز إلى قيم الإنسانية والعدالة والقانون، والوقوف إلى جانب شعبنا المظلوم، الذي يحاول العدو الصهيوني تصفية قضيته الوطنية عبر ارتكاب أبشع عمليات الإبادة وقيامه بإجراءات إجرامية تستهدف تهويد أرضه وعاصمته المقدسة القدس، وقبلة المسلمين الأولى المسجد الأقصى المبارك".

وتعهد رئيس باراجواي، أمس الخميس، أثناء افتتاحه سفارة بلاده لدى الاحتلال بعد نقلها من تل أبيب إلى القدس المحتلة للمرة الثانية، "بالوقوف دائمًا إلى جانب شعب إسرائيل".

وقال بينا أثناء حفل الافتتاح الذي حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "كنا معكم، ونحن معكم، وسنقف دائمًا مع شعب إسرائيل"، في حين قال نتنياهو "القدس عاصمة إسرائيل. وستبقى دائمًا عاصمة إسرائيل. وستكون العاصمة الموحدة لإسرائيل. ولن تتغير أبدًا".