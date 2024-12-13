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المستشار الألماني: سوف أُحدث "هزة" في الانتخابات البرلمانية

01:54 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

المستشار الألماني أولاف شولتس

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برلين- (د ب أ)

على الرغم من نتائج الاستطلاعات الضعيفة، يرى المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لم يفرغ بعد من منصبه.

وقال شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات للمدونة الصوتية "نهاية العالم وقهوة مصفاة": "أنا في الواقع أكثر قتالية من دقيقة إلى دقيقة، من ساعة إلى ساعة، من يوم إلى يوم، من أسبوع إلى أسبوع، واعتزم أيضا إحداث هزة".

وذكر شولتس أنه في الانتخابات العامة الماضية لم يكن لديه أي فرصة للفوز، ومع ذلك أصبح مستشارا، وقال: "ولذلك لدي الثقة للقيام بذلك مرة أخرى".

ومن المقرر إجراء انتخابات عامة مبكرة في ألمانيا في 23 شباط/فبراير المقبل.

أولاف شولتس المستشار الألماني أولاف شولتس الانتخابات البرلمانية برلين ألمانيا
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