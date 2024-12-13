الولايات المتحدة وتركيا يبحثان شكل الحكومة الانتقالية في سوريا



وكالات



أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة وتركيا توصلتا إلى اتفاق بشأن تسوية الأزمة في سوريا ومستقبل البلاد".



وقال بلينكن عقب اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان: "أعتقد أن هناك اتفاقًا واسعًا بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن ما نود رؤيته في المستقبل في سوريا، بدءًا بحكومة شاملة وعلمانية".



وأعرب بلينكن عن أمله في أن ترفض السلطات السورية الجديدة التعاون مع أي جماعات متطرفة، وألا تشكل تهديدًا لجيرانها.



ويرى بلينكن أنه يجب أن يهدف عمل الحكومة السورية المستقبلية إلى حماية حقوق المرأة والأقليات العرقية والدينية بشكل خاص. معربًا عن أمله في أن تسمح سوريا بالبحث عن الأسلحة الكيميائية وتدميرها في حال العثور عليها على أراضيها.