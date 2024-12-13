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ملك البحرين يبعث رسالة إلى أحمد الشرع

01:00 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

أحمد الشرع

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وكالات


بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة برسالة إلى القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، أشاد فيها بتعاون رئاسة إدارة الشؤون السياسية مع السفراء المقيمين في دمشق.


وجاء ذلك بتقرير نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم الجمعة، ورد فيه: "بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برسالة إلى أحمد الشرع، القائد العام لفرقة التنسيق العسكري في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، أشاد فيها بتعاون رئاسة إدارة الشؤون السياسية مع السفراء المقيمين في دمشق".


وأكد في رسالته "أهمية الحفاظ على سيادة الجمهورية السورية واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق".


وشدد العاهل البحريني، وفقًا للرسالة، بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية على "استعداد البحرين لمواصلة التشاور والتنسيق مع سوريا، ودعم المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما فيه صالح الشعب السوري"، معربًا عن "تطلع المملكة لاستعادة سوريا دورها الأصيل ضمن جامعة الدول العربية".

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة هيئة تحرير الشام أحمد الشرع دمشق
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